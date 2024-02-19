Мировые игровые студии увольняют сотрудников

Сокращения провели в Activision Blizzard, Unity Software, Embracer Group и Epic Games. Об этом узнали «Известия».

Игровые компании в начале 2024 года уже избавились более чем от 6 тыс. сотрудников: из Activision Blizzard уволили около 1900 человек, из Unity Software – 1800, Riot Games – более 500.

Некоторые эксперты полагают, что вместо уволенных сотрудников будет работать искусственный интеллект: программа может написать текст или сгенерировать изображение по описанию за считанные секунды.

Для этого не требуется ни художественных, ни авторских навыков – достаточно сотрудника, который будет формулировать письменные запросы для ИИ. Складывается ситуация, когда один профессионал может создать команду из нескольких моделей ИИ и вносить небольшие изменения, чтобы «очеловечить» продукт.

Подобная теория особенно популярна среди геймеров, так как в 2023 году организация использовала эту технологию для создания праздничного видео, посвященного 10-летию игрового региона Латинской Америки.

Ранее стало известно о том, что юные художники из Приангарья с помощью нейросети создадут произведения будущего. Известные блогеры на своем примере покажут, как использовать для художественного творчества возможности развернутой в облаке CloudMTS генеративной нейросети.

Ребята смогут бесплатно использовать ИИ-чат-бота, создавая уникальные творческие работы. Лучшие произведения могут быть презентованы в Русском музее в рамках выставочно-образовательного проекта «Современное искусство и наука: границы синтеза», реализуемого Музеем в партнерстве с цифровой экосистемой МТС, Благотворительным фондом «Система» и университетом ИТМО.