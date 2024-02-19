Цены снизились на половину продаваемого в России жилья

За прошедший месяц 56% выставленных на продажу квартир в России снизились в цене. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

По словам директора по продажам федеральной компании «Этажи» Сергея Зайцева, коррекция цен для большинства продавцов – это вынужденная мера, ведь покупатели ищут сейчас готовое жилье по минимальной рыночной цене и желательно еще и с дисконтом, чтобы нивелировать переплату по ипотеке.

Самая большая доля квартир на вторичном рынке, на которые за последний месяц собственники снизили цену, зафиксирована в Москве – 66%.

На втором месте Екатеринбург, где цены скорректировались на 45% всех выставленных на продажу квартир, на третьем Казань – 36%. Также в пятерке лидеров по доле подешевевших квартир Воронеж и Челябинск, в которых цены снизились на 34% квартир на вторичном рынке. Далее следуют: Самара (33,3%), Санкт-Петербург и Новосибирск (32%), Красноярск (31%) и Уфа (28%).

Ранее стало известно, что в Иркутской области в 2024 по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем планировалось в 2023 году (1,2 млн квадратных метров жилья).

Фактически регион перевыполнил планы – в 2023 году было введено 1,49 млн. квадратных метров. Объем жилищного строительства приблизился к историческому максимуму 1989 года, когда было введено 1,65 млн квадратных метров.

По итогам 2023 года Иркутская область вошла в тройку лидеров в СФО и готова улучшить эти позиции в 2024.

Как и в прошлом году, лидирует индивидуальное жилищное строительство – 144,5 тыс. квадратных метров. Многоквартирных домов за первый месяц 2024 года было введено 17,9 тыс. квадратных метров