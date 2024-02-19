Автомобили из Азии, Африки и Ближнего Востока выйдут на российский рынок

Многие ниши, после ухода европейских компаний, занял Китай. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Торгово-промышленную палату РФ.

Среди самых популярных китайских брендов оказались Chery, Haval и Geely. Лишь порядка 15% от общего объема продаж делят привычные россиянам зарубежные бренды из США, Европы, Японии и Южной Кореи, рассказал «Известиям» президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

– Закрепиться на отечественном авторынке в бюджетном сегменте вполне могут индийские автоконцерны, – считает Сергей Катырин. – Здесь перспективной моделью для продажи в РФ можно считать кроссоверы от Tata Motors. В прошлом году начались продажи иранских машин по параллельному импорту. Так, появились седаны Iran Khodro (IKCO). Еще один производитель – Saipa – в конце 2023 года сообщал о возможности скорой реализации своих машин в России.

Вслед за иранскими машинами в России – хотя пока больше в теории – могут появиться автомобили из Африки, полагает Сергей Катырин.

Ранее посол Уганды в России Мозес Кизиге обращал внимание, что страна считается лидером континента по производству электромобилей. Разработкой и выпуском моделей занимается госкомпания Kiira Motors Corporation – как утверждал дипломат в октябре 2022 года, Уганда заинтересована в поставках машин в Россию.

Ранее стало известно, что 59% сибиряков поддерживают параллельный импорт автомобилей. Большинство российских автолюбителей, опрошенных «Открытием Авто» и ВТБ, высказались за продление параллельного импорта иностранных автомобилей в нашу страну. Главным аргументом в пользу «параллельного» канала поставок автомобилей наши соотечественники назвали право на свободу выбора личного транспортного средства.

С понятием «параллельный импорт» автомобилей хорошо знакомы треть опрошенных (35%). Что-то слышали о «параллельном» канале ввоза иномарок в Россию, но не знают деталей, еще 39%. Ничего не знают о таком механизме импорта иностранных машин 21%. Еще 5% затруднились ответить на этот вопрос. Мужчины предсказуемо осведомлены об этом намного лучше женщин (48% против 23%). В самой молодой возрастной категории 18-25 лет о «параллельном импорте» автомобилей хорошо знают 44%, тогда как в старшей, 56+, только 32%.