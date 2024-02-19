Айтишников из кластера в Нижнем Новгороде освободят от уплаты НДФЛ на 5 лет

ИТ-компании, сотрудники которых переехали из другого региона в ИТ-кластер и на протяжении 5 лет ранее не платили НДФЛ в Нижнем Новгороде, могут возместить уплаченный НДФЛ субсидией в размере уплаченного налога. Об этом рассказали в пресс-службы Минцифры.

Располагаться ИТ-хаб будет в Нижнем Новгороде на более чем 100 тыс. кв.м. Часть ИТ-кластера – около 20 тыс. кв.м. – станет инновационным научно-технологическим центром, в котором будет действовать специальный налоговый режим.

«Минцифры выступает за подобный комплексный подход и будет поддерживать инициативу на всех площадках», – говорят в министерстве.