На бесплатных вебинарах МТС иркутянам расскажут, как работает «цифра» в образовании, промышленности и госсекторе

Иркутских управленцев, кто внедряет в работу компании дистанционные встречи, хочет защитить сервисы компании от атак и удаленно контролировать оборудование на производстве, МТС приглашает на бесплатные вебинары (18+). Эксперты расскажут на примере «живых» кейсов, как современные цифровые технологии могут взять на себя часть функций, снизить расходы и сделать работу компании или организации более эффективной. Участие бесплатное, требуется регистрация по ссылке.

20 февраля в 18.00 (ирк) состоится вебинар Как использовать платформу для онлайн-обучения и вебинаров в образовательных организациях . Участники узнают, как взаимодействовать дистанционно по API без потери качества и сделать онлайн-обучение качественным и удобным, как привлекать новых студентов и монетизировать знания. Спикеры поделятся кейсами, как экономить ресурсы на обучение и организацию мероприятий, обеспечить русскоязычную поддержку 24/7 и безопасность данных при коммуникациях.

27 февраля в 18.00 (ирк) запланирована онлайн-встреча Как перенести обучение и адаптацию сотрудников на отечественное ПО. Эксперты поделятся опытом, как проводить обучающие вебинары для сотрудников в несколько кликов, обеспечить безопасность данных при обучении, сократить время на администрирование с API и SSO. Участники узнают, как создавать курсы и тренинги в удобном онлайн-формате, ускорять и упрощать адаптацию коллег за счет вебинаров и проводить быстрые совещания и тренинги.

28 февраля в 15.00 (ирк) состоится вебинар Удалённый мониторинг оборудования и объектов промышленности на основе технологий интернета вещей . Участники узнают о технологических возможностях платформы интернета вещей, как вести мониторинг технического состояния оборудования и эксплуатационных параметров на промышленных объектах. Эксперты расскажут, как проводить мониторинг конвейерных линий, серверных и ЦОД, вести технический учёт потребления ресурсов на удалённых объектах. Цифровые инструменты позволяют настроить автоматизированный сбор и передачу данных с удалённых устройств в систему учёта предприятия и проводить мониторинг отдельного объекта и региональной группы объектов.

28 февраля в 19.00 (ирк) состоится вебинар Скорость х4 и другие плюсы переезда в облако . Участникам расскажут, какие бизнес-процессы ускоряются в облаке, как сохранить данные. Как устроено резервное копирование в облаке и какие инструменты есть в CloudMTS.

28 февраля в 18.00 (ирк) запланирована онлайн-встреча Как государственные организации используют российские сервисы для онлайн -встреч и совещаний . Участникам расскажут, как обеспечить безопасность данных с помощью отечественного ПО, удобно проводить встречи из браузера или мобильного приложения; перевести все онлайн-взаимодействия на одну платформу. Эксперты поделятся опытом, как организовать коммуникацию с коллегами из разных регионов, упростить администрирование с помощью API, SSO и других технологий и организовать качественное дистанционное обучение.

Для участия в бесплатном вебинаре достаточно регистрации