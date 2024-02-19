Иркутск занял 40 место в России по вводу жилья на душу населения

На одного горожанина в начале 2024 года приходится 1,06 м2 строящегося жилья. Данные приводит РИА Новости.

Место Город Площадь строящегося жилья на одного жителя 23 Красноярск 1,40 м2 24 Новосибирск 1,38 м2 40 Иркутск 1,06 м2 56 Улан-Удэ 0,87 м2

Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится более 5 квадратных метров жилья. Столица Кубани сейчас является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и близостью теплого моря, считают эксперты.

Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится порядка 3-3,5 м2 на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы: Красногорск и Мытищи с результатами 3,09 и 2,95 м2 строящегося жилья на душу населения. Еще в четырех городах (Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань) объемы строящегося индустриального жилья на душу населения превышают 2 м2. Таким образом, в этих девяти городах наблюдается настоящий строительный бум.

По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 30-м месте с результатом 1,29 м2 на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 1,21 м2 на одного жителя, что соответствует 34-й позиции в рейтинге.

Предпоследнее место в рейтинге занимает Биробиджан с результатом лишь незначительно лучше, чем в Мурманске. В целом в пяти крупных городах России на начало 2024 года строят очень мало квартир (менее 0,1 м2 на человека). Помимо двух вышеназванных городов в эту пятерку входят: Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и Нижний Тагил. При этом еще в десяти городах объемы строительства незначительные от 0,1 до 0,4 м2на душу населения.

Ранее стало известно, что в Иркутской области в 2024 по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем планировалось в 2023 году (1,2 млн квадратных метров жилья).

Фактически регион перевыполнил планы – в 2023 году было введено 1,49 млн. квадратных метров. Объем жилищного строительства приблизился к историческому максимуму 1989 года, когда было введено 1,65 млн квадратных метров.

По итогам 2023 года Иркутская область вошла в тройку лидеров в СФО и готова улучшить эти позиции в 2024.

Как и в прошлом году, лидирует индивидуальное жилищное строительство – 144,5 тыс. квадратных метров. Многоквартирных домов за первый месяц 2024 года было введено 17,9 тыс. квадратных метров