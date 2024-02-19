Иркутск занял 40 место в России по вводу жилья на душу населения

На одного горожанина в начале 2024 года приходится 1,06 м2 строящегося жилья. Данные приводит РИА Новости.
|
Место
|
Город
|
Площадь строящегося жилья на одного жителя
|
23
|
Красноярск
|
1,40 м2
|
24
|
Новосибирск
|
1,38 м2
|
40
|
Иркутск
|
1,06 м2
|
56
|
Улан-Удэ
|
0,87 м2
Лидером рейтинга по объему строительства на одного жителя является Краснодар, где на каждого человека на данный момент строится более 5 квадратных метров жилья. Столица Кубани сейчас является одним из самых быстрорастущих городов России, что, вероятно, определяется климатом и близостью теплого моря, считают эксперты.
Также очень хороший результат отмечается в Тюмени и во Владивостоке, где возводится порядка 3-3,5 м2 на каждого жителя города. На четвертой и пятой позициях расположились города-спутники Москвы: Красногорск и Мытищи с результатами 3,09 и 2,95 м2 строящегося жилья на душу населения. Еще в четырех городах (Екатеринбург, Тула, Ростов-на-Дону и Рязань) объемы строящегося индустриального жилья на душу населения превышают 2 м2. Таким образом, в этих девяти городах наблюдается настоящий строительный бум.
По удельным показателям Москва расположилась в рейтинге на 30-м месте с результатом 1,29 м2 на душу населения. Санкт-Петербург демонстрирует чуть меньший масштаб строительства квартир – 1,21 м2 на одного жителя, что соответствует 34-й позиции в рейтинге.
Предпоследнее место в рейтинге занимает Биробиджан с результатом лишь незначительно лучше, чем в Мурманске. В целом в пяти крупных городах России на начало 2024 года строят очень мало квартир (менее 0,1 м2 на человека). Помимо двух вышеназванных городов в эту пятерку входят: Комсомольск-на-Амуре, Новокузнецк и Нижний Тагил. При этом еще в десяти городах объемы строительства незначительные от 0,1 до 0,4 м2на душу населения.
Ранее стало известно, что в Иркутской области в 2024 по региональному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» поставлена задача возвести 1,25 млн квадратных метров жилья. Это больше, чем планировалось в 2023 году (1,2 млн квадратных метров жилья).
Фактически регион перевыполнил планы – в 2023 году было введено 1,49 млн. квадратных метров. Объем жилищного строительства приблизился к историческому максимуму 1989 года, когда было введено 1,65 млн квадратных метров.
По итогам 2023 года Иркутская область вошла в тройку лидеров в СФО и готова улучшить эти позиции в 2024.
Как и в прошлом году, лидирует индивидуальное жилищное строительство – 144,5 тыс. квадратных метров. Многоквартирных домов за первый месяц 2024 года было введено 17,9 тыс. квадратных метров