С синдромом понедельника знаком почти каждый второй россиянин, работающий на 5-дневке

47% россиян признались, что чувствуют беспокойство или апатию перед началом рабочей недели. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения, работающих в режиме 40-часовой рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

21% россиян страдает от синдрома понедельника еженедельно. Несколько раз в месяц ощущение беспокойства или апатии в преддверии рабочей недели накрывает 13% опрошенных. Еще 13% переживают такие эмоции несколько раз в год. Таким образом, синдром понедельника хотя бы раз приходилось испытывать 47% россиян. Не отмечают у себя переживаний подобного рода 39%.

С синдромом понедельника знакомы 52% женщин и 43% мужчин. Чем старше респонденты, тем реже они жалуются на апатию или нервозность в начале рабочей недели: 61% среди россиян до 34 лет против 41% среди тех, кто старше 45 лет.