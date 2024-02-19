37% иркутян считают 23 февраля праздником всех мужчин

В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

Для каждого второго иркутянина День защитника Отечества – это профессиональный праздник военных, бывших и нынешних. 37% горожан считают 23 февраля праздником всех мужчин. Для 9% – это просто еще один выходной день в календаре.

Каждая вторая трудоустроенная жительница города сообщила о том, что в их компаниях на 23 февраля будут коллективные поздравления мужчин.

Где-то готовят подарки, где-то накрывают столы, где-то пишут стихи и готовят речи, а в некоторых коллективах будет все и сразу: про подарки рассказали 36% опрошенных, про застолья или чаепития и торжественные речи – по 12%. 24% ответили, что в их трудовых коллективах не планируют поздравлять мужчин с 23 февраля: «Их мало, и никто из них не служил».