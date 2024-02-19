На ВДНХ в павильоне Сбера эксперты рассказали о возможностях карьеры на Байкале

Байкальский банк рассказал молодым людям о карьерных перспективах в прибайкальских отделениях Сбера: в Иркутской области, Забайкальском крае, республиках Бурятия и Якутия.

Эксперты Байкальского банка рассказали о преимуществах карьерного старта в банке для соискателей вакансий. В Сбере молодые люди могут получить навыки работы по разным направлениям, включая финансовое и AI, проявить себя в волонтерстве, киберспорте и стать успешным гражданинном общества.

«Благодаря этой площадке у нас есть возможность, в том числе, рассказать молодежи страны о преимуществах работы в Сбере в сибирских регионах. Мероприятия вызвали живой отклик аудитории: поступило много вопросов о трудоустройстве и обучении, о специфике работы на нашей территории», – Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Сотрудники Байкальского банка приготовили обширную программу для гостей павиьона Сбер на ВДНХ. Особый интерес у взрослых и детей вызвали мастер-классы по росписи байкальских камней и изготовлению сибирских оберегов. Так же гости могли попробовать сибирские чаи, полюбоваться красотой сибирских пейзажей на интерактиве «Живи на Байкале» и узнать интересные факты о регионах Байкальского банка.