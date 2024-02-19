В Иркутской области ограничат работу общепита в жилых домах

Губернатор внес на рассмотрение областного парламента законопроект, по установлению требований к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах. Он направлен на ограничение продажи алкоголя и работы так называемых «наливаек» в жилых домах. Депутаты Законодательного Собрания проект поддержали.

Руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Ольга Степанова представила сегодня, 19 февраля, на заседании комитета по собственности и экономической политике Законодательного Собрания региона проект областного закона, которым устанавливается требование к объектам общественного питания, расположенным в многоквартирных домах, в части наличия зала обслуживания посетителей общей площадью не менее 50 квадратных метров.

Инициатором законопроекта выступил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Документ направлен на сокращение количества точек, имитирующих деятельность кафе и баров, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях, поддержание общественного порядка в многоквартирных домах. При этом внесение таких ограничений не прекратит их хозяйственную деятельность, так как эти объекты могут перепрофилироваться в магазины, для которых действует ограничение по продаже алкоголя в жилых домах до 21.00 часов.

– По поручению Губернатора Игоря Ивановича Кобзева при подготовке законопроекта службой проведен подробный анализ деятельности хозяйствующих субъектов, имеющих объекты общепита в жилых домах. Документ своевременный. Он направлен на регулирование деятельности точек, имитирующих объекты общественного питания в МКД, деятельность которых сопряжена с нарушением общественного порядка, тишины и спокойствия граждан, – пояснила Ольга Степанова.

Депутаты Законодательного Собрания Иркутской области поддержали законопроект. Комитет рекомендовал принять проект закона в первом и окончательном чтении на февральской сессии областного парламента.