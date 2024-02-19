Рост объема ввода новых ТЦ ожидается в регионах России в 2024 году

Аналитики консалтинговой компании NF Group подвели итоги 2023 года на рынке торговой недвижимости России. Согласно исследованию, объем рынка в целом по стране составил 32,5 млн кв. м, а прирост нового предложения – 288,7 тыс. кв. м или 25 объектов, что является минимальным за последние 20 лет объемом введенных торговых площадей.

В регионах было открыто 19 объектов на 220 тыс. кв. м, при этом в 2024 году показатель может вырасти более чем в два раза: анонсированный объем ввода составляет 24 ТЦ на 562 тыс. кв. м аренднопригодных торговых площадей. Более 40% объема придется на два ТЦ суперрегионального формата, однако в количественном выражении основная доля нового предложения (10 объектов) будет представлена микрорайонным форматом.

В 2023 году в регионах России (без учета Москвы и Московской обл., Санкт-Петербурга и Ленинградской области) было открыто 19 торговых центров общей арендопригодной площадью около 220 тыс. кв. м, что на 34% превышает показатель 2022 году. Рост показателя объясняется эффектом низкой базы 2022 года и открытиями торгцентров, сроки ввода которых ранее переносились. С начала 2017 года объем ввода ТЦ в регионах РФ превышал 500 тыс. кв. м только один раз – в 2021 году, когда было введено 516 тыс. кв. м. В остальное время показатель колебался от 160 тыс. кв. м до 479 тыс. кв. м, в то время как в период активного роста рынка с 2007 по 2016 гг. ежегодно открывалось не менее 1 млн кв. м торговых площадей.

Объем ввода арендопригодных площадей в 2024 году может оказаться максимальным с 2016 года: анонсировано 24 торговых центра на 562 тыс. кв. м. Более 40% объема придется на два ТЦ суперрегионального формата, площадь таких объектов начинается от 75 тыс. кв. м. Однако в количественном выражении основная доля нового предложения (10 объектов) будет представлена микрорайонным форматом.

По итогам 2024 года объем качественного предложения в регионах может достичь 21,4 млн кв. м, при этом сроки сдачи примерно 30% объектов еще могут быть перенесены. В случае реализации анонсированных проектов, наибольший объем новых торговых площадей придется на Екатеринбург – за счет открытия суперрегионального ТЦ «Золотой» (137,9 тыс. кв. м) и микрорайонного Enter (3,6 тыс. кв. м). Последний качественный торговый центр открывался в этом городе в 2021 году.

Открытие новых торговых центров позволит более активно развиваться зарубежным и российским операторам на региональном рынке. Среди российских ретейлеров о своих планах по развитию уже заявила Lamoda Sport, которая запланировала открытие магазинов в Воронеже, Екатеринбурге, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске и Перми. Кроме того, компания Gloria Jeans обновит свои региональные магазины в рамках новой концепции, увеличив их площади до 1-2 тыс. кв. м. Кроме того, этот компания анонсировала открытия 50–100 магазинов нового бренда Ready! Steady! Go! Другой ретейлер – Melon Fashion Group – в 2024 году откроет универмаги Sela в городах-миллионниках, площадь таких магазинов будет варьироваться от 1 до 2 тыс. кв. м.

В 2024 году запланировано расширение присутствия в регионах нового иностранного бренда Loft. Также намерение развиваться на региональном рынке выразили сразу несколько wellness операторов: сеть DDX Fitness сообщила о планах открыть новые фитнес-центры в ТЦ «Космопорт» в Самаре, ТЦ «Сити-Молл» в Сургуте, а также в ТЦ «Сильвер Молл» и «Модный квартал» в Иркутске. Кроме того, Termoland анонсировал проекты термальных комплексов в ТЦ «Мармелад» в Оренбурге, в ТЦ «Альтаир» в Ярославле, в OZ Mall в Краснодаре, в ТЦ «Планета» в Новокузнецке и в других.

«В 2023 году рынок торговых центров в регионах продемонстрировал более стабильный рост по сравнению со столичными рынками. Одним из основных преимуществ регионов стало то, что в них было не так много крупных международных ретейлеров, поэтому их уход из РФ оказался не столь заметным. Это позволило эффективно использовать освободившиеся площади, а быстрое появление новых брендов и форматов вернуло интерес покупателей к ТЦ. В 2024 году ожидается положительная динамика в объеме открытий и обусловлена она, в первую очередь, реализацией перенесенных объектов с 2022 и 2023 годов, а также площадями нескольких довольно крупных проектов в составе многофункциональных объектов и транспортно-пересадочных узлов», – Евгения Хакбердиева, региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group.