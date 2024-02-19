​​​​​​​Загрузка отелей Москвы достигла 72% в 2023 году

По данным международной консалтинговой компании Nikoliers, рынок качественной гостиничной недвижимости Москвы постепенно приближается к докризисным показателям. По итогам 2023 года загрузка столичных отелей выросла на 8,8 п.п. и достигла 72%. Средняя стоимость номера за сутки увеличилась на 16,7% за год, а доходность на номер – почти в 1,5 раза.

На протяжении 2023 года загрузка качественных отелей столицы демонстрировала устойчивый рост и по итогам года достигла уровня в 72%. По сравнению с 2022 годом, индикатор увеличился на 8,8 п.п. Наибольший рост показали гостиницы категории «четыре звезды» − на 11,3 п.п., с 65,1% до 76,4%. При этом, загрузка отелей «три звезды» увеличилась на 7,8 п.п. – до 76,5%, в то время как у гостиниц наивысшей категории показатель вырос на 5 п.п. и достиг 61,4%.

По данным Nikoliers, показатель средней стоимости номера за сутки (ADR) в 2023 году составил 7 106 руб./сутки, что на 16,7% превышает значение 2022 года и на 9% – уровень 2019 года. Наибольший прирост к прошлому году был замечен у гостиниц категории «три звезды» – 23,8%. Гостиницы категории «четыре звезды» продемонстрировали увеличение показателя на 20,5%, с 4 784 до 5 765 руб./сутки. У пятизвездочных гостиниц ADR вырос на 12,8% и достиг отметки в 11 930 руб./сутки.

В результате, средний доход на номер (RevPAR) в столичных отелях по итогам года увеличился почти в 1,5 раза – с 3 563 руб./сутки в 2022 году до 5 145 руб./сутки в 2023 году. В зависимости от категории звездности, за год показатель вырос от 38,1% до 49,7%.

«Гостиничный рынок Москвы постепенно возвращается к докризисным показателям. По итогам 2023 года численность гостей в качественных средствах размещения достигнет уровня 2019 года (11,4 млн человек). Количество ночевок так же окажется на уровне 2019 года и по итогам 2023 года составит порядка 46,8 млн человек. По нашим оценкам, доходы столичных коллективных средств размещения от предоставляемых услуг за 2023 год достигнут отметки в 122 млрд руб., что на 66,4% больше, чем за весь прошлый год, а в сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 48,4%», − комментирует Владислав Николаев, региональный директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers.