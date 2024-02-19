ИНК заложила капсулу времени в фундамент первого дома нового микрорайона в Усть-Куте

В Усть-Куте Иркутская нефтяная компания (ИНК) провела церемонию закладки капсулы времени в фундамент первого дома нового микрорайона, строящегося для сотрудников Иркутского завода полимеров.

На мероприятии присутствовали руководители и сотрудники компании, представители администрации города, а также подрядной организации. Вместе с закладкой капсулы был залит первый кубометр бетона в фундамент первого жилого блока. Новый микрорайон в Усть-Куте возводят одновременно с Иркутским заводом полимеров. Он рассчитан для проживания 3000 тыс. человек – сотрудников предприятия и их семей.

– Было положено символическое начало реализации крупнейшего по объему жилого строительства в черте города, которого в Усть-Куте уже не было давно. Для нас это событие – очень знаменательное. Я уверена, что всем проживающим в этом микрорайоне будет уютно и комфортно. А через несколько лет потомки смогут открыть капсулу и прочесть пожелания от людей, причастных к крупнейшему, важному для региона и страны, проекту, – поделилась директор Иркутского завода полимеров Елена Ваулина.

На площади 25,7 га будут возведены 9- и 11-этажные дома, два детских сада, школа, спортивный комплекс и досуговый центр. Первые этажи будут отведены под коммерческие объекты: магазины, кафе, парикмахерские, фитнес-студии.

– Главная задача для нас – это обеспечить комфортное проживание жителям. Созданной инфраструктурой смогут пользоваться не только наши сотрудники, но и другие жители Усть-Кута. Тем самым мы поднимаем качество жизни на всей территории. Надеемся, что наш пример подстегнет в целом строительный сегмент, и новые девелоперские проекты появятся на усть-кутской земле, – отметил генеральный директор, председатель правления ИНК Яков Гинзбург.

На данный момент на объекте завершены проектные работы и выбран генподрядчик на строительство первого этапа микрорайона. Подготовлена стройплощадка и собран плодородный слой, который позже будет использован при благоустройстве и озеленении, проведена работа по вертикальной планировке и ограждению территорий.

В настоящее время ведутся работы по строительству двух домов, в каждом из которых по три жилых секции. В 2024 году также запланирована прокладка тепловой трассы от объектов внешней инфраструктуры для подачи тепла в дома. Будет проведена работа по возведению каркаса домов, включая кирпичную кладку и остекление, а также выполнен комплекс строительно-монтажных работ. К концу года рабочие приступят к утеплению фасада и отделочным работам.

Кроме того, ИНК участвует в строительстве городских объектов инженерной инфраструктуры – котельной на биотопливе, подстанции, очистных сооружений, расположенных на территории микрорайона новая РЭБ. Подготовка проектной документации и прохождение соответствующих экспертиз были осуществлены на средства Иркутской нефтяной компании. Современные инженерные объекты обеспечат нужды не только квартала ИНК и уже имеющегося жилья, но и в будущем смогут стать импульсом для строительства новой недвижимости.