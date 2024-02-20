31 холодный день зафиксировали метеорологи зимой 2023-2024 годов в Иркутской области

Регион возвращается к климатическим сибирским зимам. Об этом рассказала доцент ИГУ Инна Латышева.

По данным Иркутского Гидрометцентра Иркутскую область до середины недели ждут крепкие сибирские морозы с понижением ночных температур в Иркутске до -35ºС, а на севере области на границе с Якутией до -49ºС. Чем вызваны февральские морозы, мы попросили рассказать Инну Латышеву заведующую кафедрой метеорологии и физики околоземного космического пространства.

Всего же за нынешнюю зиму иркутяне пережили 36 теплых дней, а 31 зимний день выдался прохладным.

«Иркутская область в последние годы, пусть на короткие периоды, стала чаще возвращаться к климатическим сибирским зимам, которые ранее были более стабильными с точки зрения изменчивости температур и перепадов давления, что было обусловлено более устойчивым местоположением центра Азиатского антициклона на территории Монголии», – говорит эксперт.