Уровень сброса через плотину ГЭС понижен из-за подъема воды в Ангаре

До 1900 кубометров в секунду. Об этом рассказали в мэрии.

19 февраля в 15:00 сбросы через Иркутскую ГЭС будут понижены до 1900 кубических метров в секунду, утром 20 февраля – до 1800. Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов.

В районе СНТ «Ангара-3» выявлен выход воды на автомобильную дорогу.

Аварийно-спасательной службой МКУ «Безопасный город» организован мониторинг подтопленной территории. Также при выявлении снижения уровня силами МУП «Иркутскавтодор» запланированы работы по подсыпке проезжей части.