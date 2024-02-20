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Уровень сброса через плотину ГЭС понижен из-за подъема воды в Ангаре

До 1900 кубометров в секунду. Об этом рассказали в мэрии.

19 февраля в 15:00 сбросы через Иркутскую ГЭС будут понижены до 1900 кубических метров в секунду, утром 20 февраля – до 1800. Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов.

В районе СНТ «Ангара-3» выявлен выход воды на автомобильную дорогу.

Аварийно-спасательной службой МКУ «Безопасный город» организован мониторинг подтопленной территории. Также при выявлении снижения уровня силами МУП «Иркутскавтодор» запланированы работы по подсыпке проезжей части.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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