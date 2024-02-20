Пятый сезон образовательного проекта «Академия ИНК» стартовал в Иркутске

Праздничное открытие пятого сезона бесплатного образовательного проекта «Академия ИНК» состоялось в Иркутске. Программа адресована ученикам 7–11 классов области.

Цель Академии ИНК — помочь школьникам определиться с будущей профессией и подготовиться к поступлению на профильные специальности. Для участия в пятом сезоне уже зарегистрировались более 500 школьников. Организует проект Иркутская нефтяная компания (ИНК) совместно с Иркутским государственным университетом (ИГУ) и Иркутским институтом химии им. А.Е. Фаворского (ИрИХ) СО РАН.

Ученики Академии сами формируют свое расписание из практических уроков и лекций по математике, химии, физике, информатике и другим точным наукам. Также школьники смогут познакомиться с сотрудниками ИНК, посетить корпоративный музей компании.

В финале сезона лучшие ученики получат подарки от организаторов, а старшеклассники при успешном прохождении программы смогут рассчитывать на дополнительные баллы ЕГЭ при поступлении в ИГУ. Самый активный участник проекта получит особый приз от ИНК — поездку на Иркутский завод полимеров в Усть-Куте.

— За четыре сезона Академии ИНК в проекте приняли участие более 1500 школьников. Для нас важно качество образования, поэтому мы постоянно расширяем перечень предметов в Академии и круг наших партнеров. Так, в прошлом сезоне к нам присоединился Иркутский институт химии СО РАН и его научные сотрудники. Вместе мы создаем возможности, чтобы профессионально сориентировать будущих специалистов, показать им красоту промышленного производства, заинтересовать и вдохновить на работу в реальном секторе экономики, — отметил генеральный директор, председатель правления ИНК Яков Гинзбург.

Пятый сезон Академии ИНК продлится до середины мая 2024 г. Обучение проходит очно и онлайн, а присоединиться к процессу можно в любое время. Для этого потребуется зарегистрироваться на сайте проекта.

В ИНК работает комплексная программа подготовки молодых кадров, охватывающая школы, вузы-партнеры и производственные объекты. Помимо «Академии ИНК», доступной на всей территории Иркутской области, для школьников Усть-Кута действуют профильные ИНК-Классы. В вузах открыты корпоративные группы с возможностью дополнительной профессиональной подготовки, оплачиваемые практики на промыслах. Молодым специалистам адресованы адаптационные курсы и поддержка наставников на рабочем месте.