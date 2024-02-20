Река Ангара вышла из берегов в Иркутской области

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Спланированы мероприятия по эвакуации населения. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

На станции Батарейной аварийно-спасательной службой МКУ «Безопасный город» города Иркутска организован мониторинг подтопленной территории. Спланированы мероприятия по эвакуации населения. При выявлении снижения уровня силами МУП «Иркутскавтодор» запланированы работы по подсыпке проезжей части.

При дальнейшем повышении уровня воды в Усть-Кудинском муниципальном образовании могут быть подтоплены 12 домов, где постоянно проживают люди. По предварительным подсчетам 36 взрослых и 7 детей. В случае необходимости в школе будет открыт пункт временного размещения.