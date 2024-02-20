В интернет с лыжной трассы: жители Приангарья катаются на склонах курорта Гладенькая в Хакасии

Еще больше отдыхающих на горнолыжном курорте Гладенькая в Хакасии могут пользоваться мобильным интернетом на комфортных скоростях. МегаФон модернизировал телеком-оборудование на территории загородного комплекса, в результате чего повысились надежность и качество LTE-сети.

Ежегодно эко-курорт посещают тысячи туристов и спортсменов со всей России. По данным МегаФона, кроме местных жителей и соседей из Тувы и Красноярского края, отдых на Гладенькой выбирают жители Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Иркутской и Ленинградской областей. Также на склонах курорта «засветились» жители Дагестана, Якутии, Сочи, Сахалина и других регионов нашей страны.

Этой зимой абоненты прокачали почти в два раза больше гигабайт, чем за аналогичный период прошлого года. Модернизация базовой станции и увеличение скорости мобильного интернета позволили туристам комфортно выходить в интернет на территории курорта. За счет активации дополнительного слоя LTE, работающего в среднем частотном диапазоне, увеличена ёмкость сети, что позволяет одновременно находиться онлайн большему количеству интернет-пользователей. Кроме того, улучшилось проникновение сигнала и стабильность скорости передачи данных даже в часы наибольшей загрузки.

Мобильный интернет на максимальной скорости до 65 Мбит/с позволит абонентам общаться по видеосвязи даже со склона горы, вести прямые эфиры и стримы, слушать онлайн музыку во время спуска, а по вечерам смотреть фильмы в высоком разрешении, загружать «тяжелый» фото-, видеоконтент в соцсети и делиться своими спортивными победами с друзьями.

Горнолыжный курорт «Гладенькая» расположен в Бейском районе Республики Хакасия, в местности, которую называют Сибирской Швейцарией. Это одно из немногочисленных мест в России, адаптированных для проведения крупных соревнований по горнолыжным дисциплинам. Зимой здесь катаются на сноубордах и горных лыжах, тюбингах и коньках. Летом отдыхающие приезжают сюда за чистым воздухом, красивыми пейзажами, пешими и велосипедными прогулками.