Премий, подарков и корпоративных мероприятий к 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше

Больше премий, подарков и корпоративов – в этом году бизнес значительно реже игнорирует День защитника Отечества и 8 Марта. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Выплачивать премии к 23 февраля в этом году будут 23% компаний. Подарки персоналу готовят 54% работодателей. Корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 48% компаний.

Премии к 8 Марта готовят 26% работодателей, подарки сотрудницам – 54%. Корпоративы к Женскому дню организуют 52% компаний.

Судя по ответам представителей компаний из 6 крупнейших городов РФ, премий к гендерным праздникам будет чуть больше в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Сюрпризы для сотрудников и сотрудниц готовит большинство работодателей Новосибирска. Нижний Новгород также щедр на подарки и корпоративы.

По сравнению с прошлым годом премий, подарков и праздничных мероприятий будет больше.