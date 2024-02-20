В АТБ появился новый вклад «В плюсе» со ставкой до 17%

Азиатско-Тихоокеанский банк запустил новый вклад «В плюсе» со сроками 182, 273 и 367 дней. Депозит пришел на смену вклада «Добро пожаловать», но действует как для новых, так и для действующих клиентов.

Максимальная процентная ставка «В плюсе» составляет 17%, которые начисляются в первые 90 дней при вкладе на 273 дня. Начиная с 91 дня ставка составит 13%. Сумма открытия – от 50 000 рублей с возможностью пополнения в первые 90 дней.

Оформление вклада «В плюсе» доступно в отделениях банка.

АТБ является участником системы страхования вкладов, все вклады застрахованы в соответствии с законодательством Российской Федерации. Получить более детальную информацию об условиях вклада и рассчитать доходность, можно на сайте или по телефону горячей линии 8-800-775-88-88 (звонок по России бесплатный).