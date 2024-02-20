Альфа-Банк объявил прием заявок на премию за цифровое лидерство

Альфа-Банк объявил прием заявок в специальную номинацию за прорывные цифровые и финтех-достижения в главной премии в области управления персоналом — HR-бренд от HeadHunter.

В номинацию может быть заявлен проект в области бренда работодателя, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций, для реализации которого использовались технологичные решения. Эксперты Альфа-Банка оценивают проекты и их влияние на бизнес, инновационность, социальную значимость и клиентский опыт. Подать заявки можно по 20 февраля здесь.

Победителя ждет признание и награда в рамках церемонии награждения премии HR-бренд от HeadHunter. Номинация «Цифровое лидерство» была учреждена Альфа-Банком в 2023 году как технологичным лидером, став ежегодной. Первым победителем номинации от Альфа-Банка была компания М.Видео-Эльдорадо за инициативу «Цифровая экосистема управления персоналом в рознице».