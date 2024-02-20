Ингосстрах Банк: В 5 раз увеличивается база для начисления дохода по счету «На завтра»

Ингосстрах Банк вносит изменения в условия по накопительному счету «На завтра», они вступят в силу с 1 марта 2024. Увеличивается максимальная сумма, на которую можно получать доход при размещении средств на накопительном счете «На завтра». Открыть счет можно на любую сумму – ограничений нет. Но вот ранее процентный доход начислялся только на сумму не более 1 млн ₽. Теперь этот порог возрастает в 5 раз и позволит получать проценты на сумму до 5 млн ₽.

Также станет проще получить максимальную ставку по накопительному счету. С 5 до 6% годовых увеличивается базовая ставка по накопительному счету, а зависимость дохода от приветственной надбавки, наоборот, снижается – она составить 3% годовых вместо 3,25%. Упрощается система надбавок для держателей карт «Ингосстрах Бонус» и корректируются их ставки. Вместо надбавок, привязанных к разному уровню расходов, вводится единый порог трат для держателей карт любых категорий – 20 000 ₽ в месяц.

Таким образом, максимальная доходность по счету может достигать 16% годовых с учетом приветственной надбавки и до 13% после окончания срока ее действия.

Максимальные ставки складываются из трех частей:

Базовой ставки – 6% годовых;

годовых; Приветственной надбавки – 3% годовых, действует первые 2 месяца, применяется однократно к первому накопительному счету, если последние 90 календарных дней у вас не было банковских вкладов в нашем банке;

годовых, действует первые 2 месяца, применяется однократно к первому накопительному счету, если последние 90 календарных дней у вас не было банковских вкладов в нашем банке; Надбавки за расходы по карте на общую сумму 20 000 ₽ в месяц и более:

+ 7% годовых – для держателей карт Мир Supreme;

+ 6,5% годовых – для держателей зарплатных карт;

+ 5% годовых – для держателей других карт.

Остальные условия по накопительному счету сохраняются. Процентный доход начисляется на ежедневный остаток по счету и выплачивается раз в месяц. Одномоментно можно иметь только один накопительный счет. Он открывается за пару минут в интернет-банке или мобильном приложении и не доступен для оформления в офисах банка.

В разделе «Вклады и счета» можно ознакомиться с полными условиями по накопительному счету.