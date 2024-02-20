В Альфа-Банке запустили автокредит для предпринимателей

Компании и индивидуальные предприниматели могут получить автокредит до 50 млн рублей на покупку автомобиля или специализированной техники сроком до 10 лет.

Кредит можно получить за 1 день, сумма кредита определяется по стоимости приобретаемого объекта. Автокредитование предусмотрено на все виды транспорта и другой техники – новых и б/у.

Данный кредит доступен и стартапам, и крупным компаниям. Вид деятельности не имеет значения. В рамках одного кредита предприниматели имеют возможность купить до 5 транспортных средств. Его можно оформить на легковые авто, небольшие фургоны, грузовой транспорт – с прицепом или без, любой пассажирский транспорт, а также на погрузчики, краны, экскаваторы, бульдозеры, комбайны и другую технику.

Страхование залога не обязательно, но при желании возможно подключить сервис «Защита бизнеса» и получить скидку на ставку до 3,5%.

«Мы всегда поддерживаем предпринимателей, предлагая им эффективные решения для развития бизнеса. Автокредит дает доступ для предпринимателей к широкой линейке авто и спецтехнике. Мы предлагаем не только кредит, но и даем максимально удобный порог входа – его возможно оформить без первоначального взноса, без финансовых документов, оформления КАСКО, с онлайн-оценкой и осмотром залога. А получить автокредит может даже стартап», — рассказал Владимир Стукалов, руководитель дирекции развития кредитных продуктов Альфа-Банка.

Узнать подробности и оформить заявку можно на сайте Альфа-Банка.