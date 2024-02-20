Дальневосточный банк стал лауреатом X Межрегиональной премии «Финансовый престиж» в номинации «Лучшее клиентское обслуживание физических лиц». Награду президент банка Сергей Маринин получил из рук первого вице-губернатора – председателя правительства Приморского края Веры Щербина.

«Наш путь к победе пролегал через народное голосование, независимую оценку экспертного совета и контрольные проверки тайными покупателями. В голосовании на сайте Финпрестиж.рф приняли участие более 19 тысяч жителей Приморского края, и они выбрали Дальневосточный банк. Я горжусь фронт-офисом нашего банка и благодарен за такую высокую оценку нашей работы!» - добавил Сергей Маринин.

Справка: Ежегодная премия «Финансовый престиж» входит в комплекс мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения Российской Федерации. В 2023 году впервые была проведена на территории Приморского края правительством региона совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности и НП «Финансы Коммуникации Информация».