Дальневосточный банк сообщил режим работы в праздничные дни

22 февраля 2024 года - обслуживание клиентов - физических и юридических лиц сокращено на один час.

23 февраля 2024 года - выходной день.

24 февраля 2024 года - обслуживание клиентов - физических лиц осуществляется в:

- дополнительном офисе 02, расположенном по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 83, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 16, расположенном по адресу: г. Артем, ул. Фрунзе, 53, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 19, расположенном по адресу: г. Находка, ул. Спортивная, 1, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 28, расположенном по адресу: г. Большой Камень, ул. Аллея Труда, 35а, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 47, расположенном по адресу: г. Ангарск, 58 квартал, 14, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 39, расположенном по адресу: г. Красноярск, ул. Молокова, 1, кор. 4, с 10.00 часов до 14.00 часов;

- дополнительном офисе 41, расположенном по адресу: г. Ачинск, мкр 3, 20, с 10.00 часов до 14.00 часов.

Обслуживание клиентов – юридических лиц в офисах АО «Дальневосточный банк» 24 февраля 2024 года не осуществляется.

25 февраля 2024 года – выходной день.

26 февраля 2024 года - обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется в стандартном режиме.

Банкоматы и терминалы, сервис «Интернет-офис» и мобильные приложения «ДВ Банк» и «ДВБ Бизнес» Дальневосточного банка работают в стандартном режиме.

Более подробная информация – в разделе Офисы и банкоматы.

Единый контактный центр АО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).