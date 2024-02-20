Примсоцбанк сообщил режим работы в праздничные дни

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20 февраля 2024
ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы Банка:
- 22 февраля – обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час;
- 23 и 25 февраля – выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется;
- 24 февраля офисы работают по режиму субботнего дня;
- С 26 февраля обслуживание клиентов ведется в стандартном режиме.
Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.
Во Владивостоке для Вас работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:
пр-т 100 лет Владивостоку, 46;
ул. Тухачевского, 53;
ул. Алеутская, 11;
ул. Русская,41А;
ул. Стрельникова, 3Б;
ул. Сахалинская, 27;
ул. Новоивановская, 3;
ул. Калинина, 277.
Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.
Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.