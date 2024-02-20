Примсоцбанк сообщил режим работы в праздничные дни

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» уведомляет о режиме работы Банка:

22 февраля – обслуживание физических и юридических лиц во всех офисах Примсоцбанка сокращено на один час;

23 и 25 февраля – выходные дни, обслуживание клиентов не осуществляется;

24 февраля офисы работают по режиму субботнего дня;

С 26 февраля обслуживание клиентов ведется в стандартном режиме.

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.



Во Владивостоке для Вас работают зоны круглосуточного самообслуживания «24/7»:



пр-т 100 лет Владивостоку, 46;

ул. Тухачевского, 53;

ул. Алеутская, 11;

ул. Русская,41А;

ул. Стрельникова, 3Б;

ул. Сахалинская, 27;

ул. Новоивановская, 3;

ул. Калинина, 277.



Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02.

Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.