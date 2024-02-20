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Банк Уралсиб компенсирует клиентам расходы на такси по премиальной бизнес-карте

Банк Уралсиб запустил сервис возмещения расходов на такси по премиальным бизнес-картам. Он доступен для любых держателей премиальных бизнес-карт Банка Уралсиб всех типов (Mir Supreme Business, Mastercard Business Preferred) в рублях и автоматически подключается при выпуске карты.

Для получения компенсации расходов за такси держатель премиальной бизнес-карты в течение календарного месяца должен выполнить следующие условия:

  • оплатить одну или несколько поездок на такси (Яндекс.Такси, Максим, Лидер, RuTaxi, Сатурн, Uber и пр.) с использованием премиальной бизнес-карты;
  • осуществить по премиальной бизнес-карте безналичные операции на сумму свыше 30 000 рублей.

Возмещение расходов за такси осуществляется в рублях на расчетный счет, максимальная сумма выплаты составляет 1000 рублей в месяц по всем счетам клиента (юрлицо или индивидуальный предприниматель).

Карту можно заказать в онлайн-банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн или обратившись в ближайший офис Банка Уралсиб, обслуживающий бизнес-клиентов. Бизнес-карта – удобный инструмент, который дает клиенту возможность вносить выручку на свой расчетный счет, оплачивать командировочные, представительские и другие расходы, осуществлять переводы с бизнес-карты на карты физических лиц, иметь круглосуточный доступ к средствам на карте и осуществлять оперативный контроль по операциям.

Более подробную информацию о бизнес-картах, а также о других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

* При сумме расходных безналичных операций до 30 000 рублей включительно – возмещение расходов за такси не осуществляется.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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