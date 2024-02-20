71,1 тыс. автокредитов выдано в январе

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в январе 2024 года составило 71,1 тыс. ед. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число увеличилось на 27,7% (в январе 2023 года – 55,7 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с предыдущим месяцем количество выданных автокредитов в январе 2024 года, напротив, сократилось на 15,0% (в декабре 2023 года – 83,6 тыс. ед.).

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года выдано в:

Москве (4,78 тыс. ед.),

Московской обл. (4,28 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,39 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,24 тыс. ед.),

Краснодарском крае (2,91 тыс. ед.).

При этом наиболее серьезная динамика роста выданных автокредитов в регионах РФ в январе 2024 года по сравнению с январем 2023 года зафиксирована в:

Новосибирской обл. (+63,2%),

Ростовской обл. (+56,4%),

Чувашской Республике (+50,7%),

Кемеровской обл. (+47,6%),

Тюменской обл. (+46,4%).

В Москве и Санкт-Петербурге число выданных автокредитов увеличилось на 32,7% и 21,2% соответственно.

«Существенный рост выдачи автокредитов в минувшем январе по сравнению с началом прошлого года был обусловлен эффектом низкой базы из-за падения выдачи в первой половине 2022 года и относительно невысокими темпами последовавшего восстановления, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Полноценное же восстановление рынка автокредитов в дальнейшем было связано с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. В свою очередь спад выдачи в январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем был обусловлен, прежде всего, сезонным фактором.

При этом автокредиты продолжают предоставляться, в основном, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».