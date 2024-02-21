Иркутяне могут купить виртуальную SIM-карту МТС в Telegram

МТС запустила продажу eSIM в мессенджере Telegram. Пользователи смогут выбрать не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Приобрести eSIM можно в боте Telegram. Перед выбором пользователь должен убедиться, что его устройство поддерживает технологию, затем выбрать подходящий тариф и номер телефона. После подтверждения личности через МТС ID он сможет активировать eSIM на своем гаджете с помощью QR-кода.

«По нашим данным, более половины россиян, в том числе и иркутяне, уже пользуются чат-ботами в Telegram. Одна из причин – комфортное и понятное взаимодействие мессенджера с пользователями. Уверен, наше предложение позволит быстро и просто приобрести новый номер и сразу же выйти на связь без визита в магазин и доставки. К слову, на одном смартфоне можно использовать несколько электронных SIM-карт и переключаться между ними в любое время», — прокомментировал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

По данным Big Data МТС, чаще всего eSIM покупают молодые люди в возрасте 24-35 лет, на них приходится 27% продаж, а также подростки (22%). 70% пользователей виртуальных SIM-карт – мужчины. 58% устройств, в которых используется eSIM, - это гаджеты Apple (самый популярный смартфон с eSIM – iPhone 11), 16% - это терминалы оплаты, устройства Samsung на третьем месте. Больше всего поклонников современной технологии живет в Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре и Саратове.