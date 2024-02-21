Выход воды на проезжую часть улицы Безбокова устранили ночью в Иркутске

Рядом со зданием №8 поврежден поливочный кран. Об этом рассказали в мэрии.

В 00:33 на пульт Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о выходе воды на проезжую часть на улице Безбокова в районе дома №8. На место оперативно прибыли сотрудники МУП «Водоканал», МУП «Иркутскавтодор», ГИБДД.

Как установлено, подрядная организация, нанятая коммерческой фирмой для очистки снега вокруг здания, повредила поливочный кран, что привело к разливу воды.

Специалисты МУП «Иркутскавтодор» провели очистку и противогололедную обработку проезжей части.