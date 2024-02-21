Дорогу затопило в районе СНТ «Ангара-3»

Уровень воды повысился в реке Ангаре в Иркутской области. Об это сообщили в мэрии.

– По результатам мониторинга в 13:30, подтопление дорожного полотна увеличилось на 500 метров. Общая протяженность участка, где произошел выход воды, составила два километра. Проезд по дороге закрыт. По периметру садоводства «Ангара-3» обустроен водоотводной ров глубиной два метра. Угрозы жителям нет, – пояснил заместитель директора по ГОЧС МКУ «Безопасный город» Андрей Залозный.

Напомним, что с 13:00 20 февраля сбросы через Иркутскую ГЭС понижены до 1700 кубических метров в секунду. Такое решение принято Енисейским бассейновым водным управлением (БВУ) Росводресурсов.