Сроки продажи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге выросли на 42% и 60%

Эксперты проекта Presentation.realty проанализировали динамику изменения сроков продажи недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге за последние годы. В Москве срок продажи с 2019 года вырос на 42%, в Петербурге – почти на 60%.

По итогам января 2024 года средний срок экспозиции квартиры на рынке недвижимости Москвы достиг отметки в 65,2 сут.

За год – с января 2023 года по январь 2024 года средний срок продажи недвижимости в столице сократился на 12,17% или на 9 суток.

Однако в целом за последние годы фиксируется постоянный рост среднего срока экспозиции жилья в столице. Так, с января 2019 года по январь 2024 года срок продажи объекта недвижимости в Москве увеличился на 41,67% или на 19,2 сут.

Аналогичный тренд отмечается и на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Так, здесь по итогам января 2024 года средний срок продажи недвижимости на рынке жилья достиг отметки в 89,14 сут., то есть фактически 3 месяца.

За год – средний срок продажи жилья в Петербурге увеличился на 8,41% или на 6,92 сут.

С января 2019 года по январь 2024 года срок продажи жилья в Петербурге увеличился более чем в 1,5 раза, на 56% или на 32 сут.

«С учётом разнообразия временных рамок, в которые может попасть продажа недвижимости, технологии продаж играют ключевую роль в оптимизации этих процессов. Сегодня покупатели жаждут увидеть и почувствовать объект недвижимости до принятия окончательного решения, и здесь виртуальные туры, качественные фотографии и видеоматериалы становятся настоящими «магическими инструментами». Они упаковывают объект таким образом, что моментально привлекают внимание потенциальных покупателей. Это, в свою очередь, сокращает время, затрачиваемое на принятие решения, и делает процесс более эффективным, избавляя от необходимости совершать множество выездов на просмотр», – отметил основатель онлайн-сервиса для риелторов и агентств недвижимости Presentation.realty Василий Кошевицкий.

За последние годы риелторский рынок претерпел значительные изменения в связи с внедрением современных технологий. Вопрос о том, насколько активно агенты используют новые подходы в продаже жилья, становится всё более актуальным. В этом контексте наблюдается разнообразие подходов: от традиционного расклеивания объявлений до активного использования популярных онлайн-платформ, таких как Циан и Авито.

«Сегодня ключевым фактором становится готовность риелторов приспосабливаться к современным требованиям рынка. Те, кто осознаёт, что сегодняшний покупатель оценивает недвижимость прежде всего визуально, активно внедряют инновационные подходы. Они не ограничиваются просто размещением фотографий и видео, но стремятся создать полноценный визуальный опыт, который позволит потенциальным покупателям представить себя в новом доме еще до фактического просмотра», – добавил эксперт.

Тенденция к использованию современных технологий только усиливается, и каждый день на рынке появляются новые участники, которые активно применяют инновационные методы для привлечения клиентов и успешной реализации жилых объектов.

«Сегодня успешные агентства недвижимости вкладывают усилия не только в продвижение объектов, но и в создание качественного визуального контента, обеспечивающего быстрый доступ к информации и возможность виртуального ознакомления с объектами. Такой подход не только сокращает время продажи, но и повышает удовлетворённость клиентов, предоставляя им именно тот опыт, который они ожидают в современном мире недвижимости. Следовательно, в 2024 году ожидается, что риелторы и агентства, которые активно применяют современные технологии и глубоко понимают потребности своих клиентов, окажутся на шаг впереди своих конкурентов, что, безусловно, повлияет на динамику продаж и укрепит их позиции на рынке недвижимости», – резюмировал Василий Кошевицкий.