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Сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах воспользовались уже более миллиона человек

Если в день голосования вы не сможете находиться в том районе или городе, где вы прописаны, выберите другой удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на Госуслугах.

С 29 января им воспользовались уже более 1 млн человек. Прием заявлений продолжится на портале до 23:59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение.

Топ регионов по активности:

  • Москва
  • Санкт-Петербург
  • Московская область
  • Краснодарский край
  • Ленинградская область
  • Красноярский край
  • Свердловская область
  • Ростовская область
  • Самарская область
  • Иркутская область

Проголосовать на выборах президента России в этом году можно будет с 15 по 17 марта. Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своем избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же жители регионов, где проводится дистанционное электронное голосование, могут подать заявление на участие в нем.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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