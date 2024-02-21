Сервисом «Мобильный избиратель» на Госуслугах воспользовались уже более миллиона человек

Если в день голосования вы не сможете находиться в том районе или городе, где вы прописаны, выберите другой удобный избирательный участок с помощью сервиса «Мобильный избиратель» на Госуслугах.

С 29 января им воспользовались уже более 1 млн человек. Прием заявлений продолжится на портале до 23:59 мск 11 марта. До этого момента можно изменить свое решение.

Топ регионов по активности:

Москва

Санкт-Петербург

Московская область

Краснодарский край

Ленинградская область

Красноярский край

Свердловская область

Ростовская область

Самарская область

Иркутская область

Проголосовать на выборах президента России в этом году можно будет с 15 по 17 марта. Узнать о кандидатах и посмотреть информацию о своем избирательном участке можно в личном кабинете избирателя на Госуслугах. Там же жители регионов, где проводится дистанционное электронное голосование, могут подать заявление на участие в нем.