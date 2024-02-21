Средний чек россиян за неделю вырос на 4,5%

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, средний чек на прошедшей 7 неделе 2024 года (с 12 февраля по 18 февраля) достиг размера в 855,71 руб., что на 36,76 руб. или 4,5% больше, чем неделей ранее.

По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек вырос на 155,4 руб. или 22%. Таким образом, рост размера среднего чека продолжается третью неделю подряд.

«Средний чек традиционно растет на неделях перед февральскими праздниками. В этом году отмечается более ранний старт предпраздничной закупки. При этом и сам размер среднего чека с небольшими отклонениями сопоставим с предновогодними значениями. Рост цен, равно как и повышение общего уровня доходов населения, ведет к повышению общей покупательской активности россиян», – комментируют результаты эксперты.