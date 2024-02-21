Банк России отозвал лицензию QIWI банка

Это первый отзыв за полтора года.

Банк России приказом от 21.02.2024 № ОД-266 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации КИВИ Банк (акционерное общество) КИВИ Банк (АО) (рег. № 2241, город Москва). По величине активов кредитная организация занимала 89 место в банковской системе Российской Федерации.

Согласно сообщению регулятора, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев к нему пять раз применялись меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций; систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В Банке России подчеркнули, что организация не являлась значимым кредитором реального сектора экономики.