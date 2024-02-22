Подставная дочь обманула жительницу Иркутской области на полмиллиона рублей

Жительница Иркутской области стала жертвой мошенников: она думала, что разговаривает с родственницей, однако на самом деле беседовала с аферистами. Подробности рассказали в региональной полиции.

«Обратившаяся пожилая женщина рассказала полицейским, что ей позвонила "дочь" с неизвестного номера и сообщила о том, что она якобы попала ДТП», – пояснили правоохранители.

После этого телефон взял лжесотрудник правоохранительных органов и сообщил, что бабушке необходимо срочно заплатить денег, чтобы спасти дочь от уголовной ответственности.

Пенсионерка, напугавшись, поверила разыгравшим спектакль мошенникам, сняла накопленные 500 тысяч рублей и через курьера передала преступникам. Позже она решила позвонить дочери, от которой узнала, что ее обманули.