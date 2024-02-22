Режим повышенной готовности ввели в Иркутске из-за подъема уровня воды в Ангаре

В Иркутске ввели режим повышенной готовности на территории садоводств «Нептун» и «Ангара-3», улицы Берег Ангары в связи с подъемом уровня воды в Ангаре, рассказали в мэрии.

«Подтопление части станции Батарейной произошло в связи с резким понижением температуры воздуха. Общая протяженность подтопленного участка составляет два километра. Дорога в сторону Мегета перекрыта, установлены предупреждающие знаки, обеспечены альтернативные пути объезда», – пояснили в администрации.

Жителей просят временно ехать по ул. Центральной при следовании в сторону Иркутска-2. Также будут внесены изменения в маршруты пассажирского транспорта.

Для предотвращения дальнейшего подтопления понижены сбросы через Иркутскую ГЭС.