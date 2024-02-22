Температура ниже климатической нормы ожидается в Иркутске в ближайшие дни

Холодная погода сохранится в Иркутске еще на несколько дней – об этом предупредили синоптики. Подробности передает региональный Гидрометцентр.

«С 22 по 23 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–9 градусов ниже климатической нормы», – сообщили в организации.

В частности, 22 февраля в южных, центральных и западных районах прогнозируются сильные морозы с минимальными температурами воздуха –35…–40 градусов.

Кроме того, ожидается переменная облачность, отсутствие осадков, ветер 4–9 м/с. Днем будет теплее – возможно повышение до –11…–13 градусов.