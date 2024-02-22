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Мэра Слюдянки и его зама осудили за преступление с денежным ущербом государству

Осуждены глава Слюдянского муниципалитета и его заместитель. Их признали виновными в превышении должностных полномочий. Подробности рассказали в пресс-службе судов Иркутской области.

«Установлено, что должностные лица, зная о невыполнении в полном объеме ООО «ДорСвет» работ по благоустройству центральной площади в городе Слюдянке, подписали документацию о выполненных работах, тем самым причинив федеральному бюджету ущерб на сумму около 600 тысяч рублей», – говорится в сообщении.

Мэру назначили наказание в виде лишения свободы на 2,5 года условно с испытательным сроком 2 года и запретом занимать определенные должности, его заместителю – лишение свободы на срок 1,5 года условно с испытательным сроком на такой же период.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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