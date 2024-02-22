Иркутские соискатели получили более четырех тысяч приглашений на работу от иностранных компаний в 2023 году

Эксперты hh.ru проанализировали приглашения на нероссийские вакансии, полученные соискателями из России и Иркутской области в 2023 году, и выяснили, работодатели из каких стран чаще готовы предлагать трудоустройство местным специалистам.

За 2023 год российские соискатели, открывшие свои резюме для поиска работы, получили 516 тысяч приглашений на иностранные вакансии — это на 38% больше, чем за 2022 год. Отметим, что речь в данном исследовании идет именно о регионе, указанном в вакансии (за пределами РФ), при этом сама компания-работодатель может быть как зарубежной, так и российской.

Иркутские соискатели за 2023 год получили более 4 тыс. приглашений от иностранных работодателей.

Чаще всего местных специалистов приглашали на вакансии из Казахстана (30% от всего объема приглашений на иностранные вакансии в 2023 году, суммарно это 1,2 тыс. приглашений), Беларуси (20%, или 0,8 тыс.), Грузии (13%, или 0,5 тыс.), а также Узбекистана (8%, или 0,3 тыс.).

Для сравнения, в целом по России список наиболее активных иностранных работодателей идентичен, отличаются лишь доли в распределении их активности: на первом месте также Казахстан (28% приглашений), далее - Беларусь (21%), Грузия (16%) и Узбекистан (7%).

Также резюме соискателей из Иркутской области рассматривали работодатели из стран дальнего зарубежья, в частности Турции (4% или более 0,1 тыс. приглашений), США (3%), Китая (2,5%), ОАЭ (1,4%).

Добавим, что чаще всего приглашения на нероссийские вакансии получали менеджеры по продажам (13,3%), программисты (11,4%), операторы call-центров (5,4%), дизайнеры/художники (4,9%), а также тестировщики (4,8%).