Спортивный фестиваль РУСАЛа «На лыжи!» пройдет в Шелехове

2 марта в 11 часов шелеховчане встанут на лыжи. В программу спортивного праздника войдут лыжные забеги на разные дистанции, различные конкурсы, 3D-фотографирование и розыгрыши. Детей будут развлекать аниматоры, а после финиша можно будет насладиться горячим чаем и сладостями.

Спортивный фестиваль «На лыжи!» состоится в 22 городах России, в том числе и в Иркутской области. Традиционно организаторами выступают компания РУСАЛ, Эн+ и Федерация лыжных гонок России.

– Одним из направлений социальной деятельности РУСАЛа является продвижение здорового образа жизни и популяризация массовых видов спорта. Ежегодно в Шелехове мы проводим праздник «На лыжи», привлекая не только своих сотрудников, но и жителей города Шелехова. Напомню, что в этом году мы завершим строительства Центра спортивных единоборств на территории 3 микрорайона, где будут бесплатно заниматься спортом наши дети, – Артем Фоминых, директор Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Во время проведения мероприятия для всех желающих будет организован бесплатный прокат инвентаря благодаря поддержке проекта со стороны главы и администрации города Шелехова.

Проект «На лыжи!» был запущен по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски и стартовал в 2016 году. За это время он стал всероссийским и собирает тысячи россиян на лыжне.

Подробную программу фестиваля «На лыжи!» можно посмотреть по ссылке.