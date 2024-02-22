Сотрудник Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ представил Приангарье в международном зимнем фестивале ледовых скульптур

Александр Коногорский, литейщик ИркАЗа, многократный призер фестивалей скульптур уже 25 лет создает шедевры не только изо льда, но и из снега, дерева и даже песка.

– Наша скульптура «Зарождение» повествует о появление жизни на нашей планете. Мы работали над скульптурой в экстремальных условиях. 30-градусный мороз и шквальный, пронизывающий ветер не давали работать в полную силу. Лед, трескающийся под ногами, не пугал, но тоже вносил свою лепту. Скульпторы шутят про несовместимость моего зимнего хобби и работой на ИркАЗе – из огня, да в полымя. А ведь так закаляют металл, вот и мы закаляемся, – Александр Коногорский, сотрудник Иркутского алюминиевого завода компании РУСАЛ.

Фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале» проводится в феврале уже 10-й раз в посёлке Листвянка, когда Байкал замерзает и превращается в самый большой и красивый каток в мире.

В этом году в конкурсе приняли участие команды из Китая, Монголии, Казахстана, Белоруссии и России.