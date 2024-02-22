Новости

Инфляция в России резко замедлилась

В России с 13 по 19 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,11% с 0,21% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 19 февраля увеличилась до 7,42% с отметки 7,38%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 19 февраля потребительские цены выросли на 1,29%, с начала месяца — на 0,43%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период почти не изменилась, цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.

Читайте также:

Средний чек россиян за неделю вырос на 4,5%
21 февраля 2024
Малый и средний бизнес ожидает роста выручки в ближайшие месяцы
20 февраля 2024

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Продуктовый ритейл ":
Все материалы сюжета (1401)


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес