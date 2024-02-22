Инфляция в России резко замедлилась

В России с 13 по 19 февраля рост потребительских цен замедлился до 0,11% с 0,21% в предыдущий недельный период, свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция (в сумме за 12 месяцев) к 19 февраля увеличилась до 7,42% с отметки 7,38%, зафиксированной неделей ранее.

С начала года к 19 февраля потребительские цены выросли на 1,29%, с начала месяца — на 0,43%. Средняя стоимость автомобильного бензина за отчетный период почти не изменилась, цены на дизельное топливо снизились на 0,1%.