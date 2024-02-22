Мошенники стали представляться сотрудниками налоговой службы

ВТБ узнал о новой мошеннической схеме, в рамках которой злоумышленники звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Под предлогом помощи они предлагают разобраться в подозрительной операции по отмыванию денег, которая была якобы совершена со счета жертвы. Злоумышленники уговаривают собеседника спасти свои деньги на безопасном счете.

Неизвестные звонят по телефону и представляются сотрудниками налоговой службы. Они запугивают потенциальную жертву - якобы с ее банковских счетов совершались подозрительные операции за границу, и речь может идти о серьезном преступлении, в частности об отмывании денег. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, человеку предлагают «помощь», а после того как выяснят в каких банках он обслуживается, жертве предлагают обсудить ситуацию с лже-сотрудником банка.

Далее к разговору подключается второй мошенник, который убеждает жертву в доступе к ее средствам неких злоумышленников и необходимости срочно защитить деньги. Для этого обманным путем выясняет персональные данные или коды для получения доступа в личный кабинет онлайн-банка жертвы. Чтобы заполучить большую сумму денег, мошенник уверяет, что необходимо взять кредит и затем отправить заемные средства на «безопасный» счет или отдать наличными курьеру. После того, как собеседник выполнит эти условия для якобы защиты денег, преступники исчезают.

«Весь прошлый год мы наблюдали огромное количество попыток мошенников похитить средства, представляясь сотрудниками госорганов, банков и правоохранительной системы. Схема может быть еще изощреннее - когда мошенники имитируют работу сотрудников госконтор и просят заменить СНИЛС, убеждают в списаниях с налогового счета и придумывают другие уловки. ВТБ всегда стоит на защите интересов клиентов, поэтому информирование — самый важный превентивный шаг. Делитесь полезной информацией с родственниками и друзьями — это позволит поддерживать финансовую безопасность на достойном уровне», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса.

Определитель номера покажет, если звонят мошенники, прямо во время входящего вызова. Сервис определяет звонки даже в мессенджерах и работает абсолютно бесплатно — его легко установить через онлайн-банк в разделе «Безопасность». Также в случае если с вами связались подозрительные лица, можно оперативно отправить эту информацию экспертам для проверки и последующей блокировки через чат-бот.

По итогам 2023 года ВТБ впервые за четыре года зафиксировал снижение атак мошенников на розничных клиентов. Число инцидентов в целом составило 6,5 млн - на 16% меньше, чем в 2022 году. При этом среди новых трендов прошлого года - звонки мошенников потенциальным жертвам через мессенджеры.