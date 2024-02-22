Сбер первым в стране предложил открывать вклад на ребенка без визита в офис

Сбер предложил своим клиентам вклад СберKids+, который родитель может открыть на своего ребёнка до 14 лет. Причём банк первым в стране обеспечил возможность оформить такой вклад дистанционно — в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Важно, что вкладчиком является именно ребёнок (родитель — его представитель), так что средства на вкладе принадлежат ребёнку. Пока вклад доступен тем клиентам, которые ранее уже открывали в Сбере детский продукт — детскую карту или вклад на ребенка в отделении банка.

«Мы рады представить уникальный вклад СберKids+ для россиян с детьми. Впервые в России такой вклад можно открыть полностью онлайн. Раньше это можно было сделать только в офисе банка: требовалось собрать пакет документов на ребенка и написать заявление. Сейчас процесс занимает пару минут в приложении СберБанк Онлайн — в нём же можно пополнить депозит в любое время и на любую сумму. Родители смогут сформировать стартовый капитал к совершеннолетию ребёнка, а дети больше узнают об инструментах для сбережений и научатся эффективнее управлять своими средствами. По нашим данным, более 20% достигших совершеннолетия вкладчиков Сбера, на чьё имя родители открыли депозиты, оставили деньги на вкладах, продолжили копить и получать процентный доход», — Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.