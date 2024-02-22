В Ангарске директор компании задолжал работникам 2 млн рублей

В Иркутской области осужден директор производственной компании. Его признали виновным в невыплате работникам заработной платы. Подробности рассказали в СУ СКР по региону.

Установлено, что в период с декабря 2021 года по август 2022 года мужчина не заплатил 39 работникам свыше 2 млн рублей. Деньги направлялись на иные нужды компании.

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело. Его признали виновным в полной невыплате средств людям свыше двух месяцев.

Суд с учетом мнения прокурора назначил мужчине штраф в размере 200 тысяч рублей.