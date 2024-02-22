Туристов предупредили об опасной становой трещине на Байкале

Трещина, опасная для пешеходов и автомобилистов, зафиксирована на поверхности озера Байкал. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Если мы о ней давно не вспоминали, это не значит, что ее нет. Ледовая трещина на Байкале все так же проходит через Большое Голоустное и Бугульдейку, на расстоянии около 3 км от берега», – сообщили в ведомстве.

Там также добавили, что трещина является становой, отчего лед играет. В результате периодически колесами в разлом проваливаются автомобили.

Выезд на лед на автотранспорте вне официальных переправ смертельно опасен.