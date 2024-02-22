Пожар в Иркутске охватил автосервис, шиномонтажку, магазин и мастерскую

Пожар произошел сегодня в автосервисе на улице Баррикад в Иркутске. Огонь перебросился и на другие здания. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по региону.

«Выяснилось, что горели вплотную пристроенные друг к другу шиномонтажка, магазин автозапчастей и мастерская по резке керамогранита. Удалось спасти склад с пиломатериалами», – сообщили в ведомстве.

Огонь тушили четыре пожарных расчета. Тушение осложнялось наличием на территории большого количества старых шин и горением утеплителя под металлической обшивкой здания.

Во время инцидента никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 180 квадратных метров.

Спасатели вскрывали конструкции, чтобы добраться до открытого огня. После провели проливку места пожара и разбор конструкций. Причина возгорания устанавливается.