Иномарка перевернулась в Иркутске и упала к крыльцу Дворца детского творчества

Авария случилась в Иркутске на пересечении улицы Желябова и переулка Кооперативного с участием двух машин. Подробности сообщили в городской Госавтоинспекции.

«Автомобиль Honda Fit Shuttle столкнулся с машиной Mitsubishi Outlander, после чего снес дорожное ограждение, дорожный знак и перевернулся. В результате инцидента водитель Mitsubishi доставлен в медицинское учреждение», – рассказали в ведомстве.

После аварии транспорт оказался у крыльца Дворца детского и юношеского творчества.

По данному факту начата проверка, направленная на установление всех причин и условий произошедшего.