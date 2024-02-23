Многоквартирный дом загорелся в Черемхово из-за сигареты

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в городе Черемхово. Возгорание тушили четыре расчета. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент случился в 12-м часу ночи: загорелась квартира на первом этаже деревянного здания. Во время происшествия были спасены люди – семь человек. В подъезде стояло сильное задымление.

Известно, что пожар случился из-за того, что один из жильцов курил в постели: в результате загорелся матрас, и человек получил ожоги. Кроме того, он был пьян. Пострадавший госпитализирован.

Пожар был потушен за 20 минут на площади 10 квадратных метров.