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Многоквартирный дом загорелся в Черемхово из-за сигареты

Пожар произошел в двухэтажном многоквартирном доме в городе Черемхово. Возгорание тушили четыре расчета. Подробности рассказали в ГУ МЧС России по Иркутской области.

Инцидент случился в 12-м часу ночи: загорелась квартира на первом этаже деревянного здания. Во время происшествия были спасены люди – семь человек. В подъезде стояло сильное задымление.

Известно, что пожар случился из-за того, что один из жильцов курил в постели: в результате загорелся матрас, и человек получил ожоги. Кроме того, он был пьян. Пострадавший госпитализирован.

Пожар был потушен за 20 минут на площади 10 квадратных метров.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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